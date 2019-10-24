В Ливане толпа протестующих спела и станцевала малышу, чтобы он уснул — видео

Толпа протестующих в Ливане спела песню Baby Shark ("Малышка-акула") маленькому ребёнку, мать которого пыталась проехать на автомобиле сквозь митингующих. Видео разлетелось по Сети.

Элен Джаббур оказалась прямо в эпицентре митинга в Ливане со своим сыном Робином. Она попросила протестующих не кричать около машины, потому что малыш спал на переднем сиденье.

Вдруг внезапно толпа начала петь детскую песню Baby Shark и изображать хлопками ладоней челюсти хищника. При этом один из молодых людей, крупный бородатый парень, стал танцевать, изображая плавающую возле машины акулу.

Хоть малыш на кадрах видео сидит неподвижно и не понимает, что происходит, сейчас он стал настоящим фанатом этой песни, рассказала Элен.

— Несмотря на то что он был немного сконфужен на видео, сейчас он начинает смеяться всякий раз, когда видит запись, — цитирует молодую маму The Telegraph.

Песня Baby Shark стала известна благодаря видео южнокорейской детской образовательной компании, которое та выложила на YouTube. За три года с момента публикации оно набрало 3,7 миллиарда просмотров.

Акции протеста в Ливане были вызваны решением кабмина страны, одобрившего введение налога на мессенджеры типа WhatsApp (6 долларов в месяц) и налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара — за местную). Также планировалось увеличение НДС до 15% к 2022 году. Налог вводить передумали, а вот протесты всё равно не утихли.