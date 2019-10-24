У врезавшейся в Костроме в легковушку бронемашины отказали тормоза

У бронемашины, которая сегодня протаранила легковой автомобиль в Костроме, отказали тормоза, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление командования костромского гарнизона.

— По предварительным данным, во время возвращения с полигона колонны военной техники одной из воинских частей гарнизона у одной из боевых машин десанта произошёл отказ агрегата тормозной системы, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором бронемашина сначала пересекла перекрёсток на красный свет, а потом по касательной задела легковую машину на встречной полосе.

В результате аварии никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.