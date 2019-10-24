Сноуден признался, что его почти не узнают на улицах

Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану признался, что его нечасто узнают на улицах, однако это ему даже нравится. Более того, именно поэтому он не хочет давать интервью российским СМИ.

— Я не хочу, чтобы моё лицо было в новостях. Это неплохо, потому что это позволяет людям забыть моё лицо и я могу заниматься своей жизнью, — пояснил Сноуден.

Он подчеркнул, что узнают его буквально пару раз за год. И делают это те, у кого от природы феноменальная память на лица.

Он добавил, что при этих встречах может быть одет в зимнюю куртку с капюшоном, завёрнут в шарф так, что лица почти не видно, но при этом его всё равно несколько раз узнали. При этом Сноуден отметил, что из подобных встреч ещё ни разу не вышло ничего плохого.

Ранее бывший агент американской спецслужбы рассказал, что США будут вмешиваться в ход российских выборов.