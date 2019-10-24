В СДС заявили об использовании Турцией фосфора в ходе операции в Сирии

Военные силы Турции использовали запрещённый Женевской конвенцией фосфор в ходе операции "Источник мира", об этом заявила председатель Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед, сообщает агентство Rudaw.

— Они использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей, — отметила Ахмед.

Она также рассказала о том, что огромному количеству мирных жителей пришлось бежать из своих домов, погибло более 200 человек, большинство из которых дети, и ещё около 300 числятся пропавшими без вести. Кроме того, в результате военных действий некоторым боевикам ИГИЛ* удалось сбежать из тюрем, подчеркнула председатель СДС.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций и заявили о 415 уничтоженных боевиках. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.

В настоящий момент операция приостановлена, Турция и Россия подписали меморандум взаимопонимания, с которым согласился и сирийский лидер Башар Асад.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.