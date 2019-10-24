Артисты украинского хора им. Верёвки записали обращение к россиянам

Руководитель коллектива призвал политиков решать вопросы путём переговоров и выступил за мир.

Артисты украинского хора им. Верёвки записали видеообращение к россиянам и жителям юго-востока Украины, ролик опубликован на канале "Свобода слова" на YouTube.

Музыканты, в частности, рассказали о своих родственниках из России и призвали к миру. Они отметили, что говорят на языке музыки, который лежит вне политических противостояний.

Руководитель хора Анатолий Авдиевский призвал политиков решать все противоречия путём переговоров и особенно подчеркнул дружеские отношения между Россией и Украиной.

Ранее народный хор им. Верёвки высмеял в студии "Квартала-95" сгоревший дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Женщина назвала выступление позором, оно также вызвало большой резонанс в соцсетях.