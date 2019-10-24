Сноуден: Я оказался в ловушке в России

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану признался, что оказался в ловушке, будучи в России.

Он рассказал, что неоднократно выступал с критикой российской власти и именно это усложняет ему жизнь в стране, которую "он не выбирал и оказался в ловушке".

Поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а Правительство США аннулировало мой паспорт и я оказался в ловушке в России, — заявил Сноуден.

По его мнению, как в России, так и в США достаточно трудно находиться в оппозиции.

Ранее Сноуден признался, что его редко узнают на улицах.

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