Сноуден: Я оказался в ловушке в России

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану признался, что оказался в ловушке, будучи в России.

Он рассказал, что неоднократно выступал с критикой российской власти и именно это усложняет ему жизнь в стране, которую "он не выбирал и оказался в ловушке".

— Поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а Правительство США аннулировало мой паспорт и я оказался в ловушке в России, — заявил Сноуден.

По его мнению, как в России, так и в США достаточно трудно находиться в оппозиции.

Ранее Сноуден признался, что его редко узнают на улицах.