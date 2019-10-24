Голикова: Более четверти руководителей в России — женщины

Более четверти руководящих постов в России занимают женщины. Об этом рассказала в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Сейчас 26% [женщин-руководителей] в целом. В науке — 30%, в здравоохранении — 35%, — пояснила Голикова.

Она также призвала женщин принимать участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". По её данным, наиболее активно в нём участвуют Центральный регион, Северо-Запад и Приволжье. А вот меньше всего активности проявляют Дальний Восток, Урал и Сибирь.

Ранее первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что 72% постов в госструктурах занимают женщины. Он добавил, что на высших должностях работает лишь 40% представительниц прекрасного пола, на главных — 56%, а на ведущих — 67%.