ВВС США расследуют инцидент о курении лётчиком марихуаны на ракетной базе

Это не первый случай, когда военнослужащие употребляют запрещённые вещества во время дежурства.

Военно-воздушные силы США расследуют инцидент об обнаружении марихуаны на военной базе в Северной Дакоте, где расположены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), сообщает издание Task & Purpose.

Новости о расследовании впервые стали достоянием гласности 20 октября, когда в социальной сети на популярной странице ВВС amn/nco/snco в "Фейсбуке" появилось сообщение, в котором утверждалось, что лётчик был пойман на курении марихуаны сотрудниками 791-й эскадрильи ракетных сил безопасности. В ходе обыска в диванных подушках была обнаружена самокрутка с наркотиком.

Командование базы расследует факт обнаружения нелегальных средств на наземном объекте, сообщил представитель военной базы Майнот ВВС Габриэль Кушинг. Однако он отказался давать какие-либо детальные комментарии до окончания проверки.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда ракетчики употребляют вещества, изменяющие сознание, во время дежурства. В мае два лётчика были подвергнуты административному наказанию за распитие алкоголя на объекте предупреждения о ракетном оружии в штате Вайоминг.