В СК назвали предварительную причину пожара на кладбище во Владивостоке

Причиной пожара на кладбище во Владивостоке могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

— По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, по данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Аврора Римская.

Уточняется также, что жертвами возгорания стали два человека. Ещё один находится в тяжёлом состоянии в больнице. Все трое на момент пожара находились в двухэтажном доме на территории кладбища, употребляли там алкоголь и курили.