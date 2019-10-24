В СК назвали предварительную причину пожара на кладбище во Владивостоке

8

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко 

Причиной пожара на кладбище во Владивостоке могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

— По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, по данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Аврора Римская.

Уточняется также, что жертвами возгорания стали два человека. Ещё один находится в тяжёлом состоянии в больнице. Все трое на момент пожара находились в двухэтажном доме на территории кладбища, употребляли там алкоголь и курили.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×