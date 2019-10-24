Россия направила протест в Минобороны Армении из-за срыва оружейного тендера

В ноте отмечается, что российская оружейная компания ORSIS немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков.

Россия направила Армении ноту протеста по причине срыва оружейного тендера, в котором участвовала компания ORSIS, и попросила министра обороны Армении Давида Тонояна принять участие в урегулировании ситуации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Летом этого года Армения сорвала тендер на поставку оружия, в котором участвовала российская компания, входящая в состав "Промтехнологий", на несколько миллионов долларов якобы по причине неуплаты банковских гарантий на участие.

По заявлению ноты, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым, ORSIS немотивированно включили в список недобросовестных поставщиков Вооружённых сил Армении и отклонили её заявку без веских оснований.

Министр обороны Давид Тоноян в ближайшее время получит документ по дипломатическим каналам.