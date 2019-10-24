Опрос: Почти 70% россиян не имеют денежных сбережений

Две трети россиян предпочитают не делать сбережений, по крайней мере не хранить деньги в банках. Если они и откладывают средства, то в наличной форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства исследование сберегательного поведения граждан, подготовленное аналитическим центром НАФИ.

По его данным, 69% россиян не откладывают средства, причём половина из них сообщили, что в ближайший год у них не будет возможности накопить деньги.

— Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определённую сумму в следующие 12 месяцев возрастут, — отмечается в исследовании.

Однако по сравнению с 2016 годом доля граждан, имеющих накопления, выросла на 4% и теперь составляет 31%. Однако сумма, которую россияне считают сбережениями, с 2013 года уменьшилась почти в два раза: если шесть лет она составляла 200 тысяч рублей, то в 2019 году — лишь 101 тысячу рублей.

По данным НАФИ, с каждым годом растёт число уверенных в том, что накопления лучше всего хранить в наличной форме, а не в банке. В 2015 году в пользу этого высказалось 25% россиян, в 2017 году — 31%, в 2019 году — 32%.

При этом увеличилось число респондентов, полагающих, что сейчас хорошее время для накопления средств (11% в 2016 году, 23% в 2019 году). Однако 24% опрошенных уверены, что момент для откладывания сбережений сейчас не лучший (35% в 2016 году, 40% в 2017 году).

Опрос был проведён в октябре 2019 года. Опрошено 1600 человек в 150 населённых пунктах из 50 регионов России возрастом 18 лет и старше.

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