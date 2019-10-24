Дядя убитого на хуторе под Ростовом фермера рассказал, с чего началась стрельба

Он сообщил, что сторонники председателя были вынуждены защищаться, после того как их оппоненты открыли огонь.

Дядя погибшего на хуторе Чернозубовка Ростовской области председателя кооператива рассказал, с чего началась перестрелка, унёсшая пять жизней. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Мужчина утверждает, что его племянник со сторонниками был вынужден защищаться после того, как оппоненты — семья Бациевых — открыли стрельбу.

— Конфликт произошёл из-за земли. Они покупали у людей паи и у меня однажды купили один пай. Когда мой племянник стал председателем, он перекрыл им канал финансирования, а до этого они огромные деньги качали с совхоза. Им не понравилось это, и они стали угрожать, звонить по телефону, — сообщил фермер Отар Муташвили.

Он заявил, что семья Бациевых позвала противников разбираться на улицу, никто даже не подозревал о наличии оружия. Завязалась драка, которую сперва разняли, но потом приехавшие на нескольких автомобилях полтора десятка человек начали стрелять — и лишь после этого сторонники председателя открыли огонь в ответ.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали. Двух подозреваемых уже задержали, ещё четверо скрывшихся с места происшествия разыскиваются.