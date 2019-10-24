МЧС возобновило поисково-спасательную операцию в Красноярском крае

Специалисты МЧС возобновили поисково-спасательную операцию на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что на 24 октября запланировано продолжить откачивать воду из запруд, извлекать затопленные конструкции, разбирать завалы, а также обследовать с помощью наземных группировок и кинологических служб осушенные места русла реки Сисим.

Напомним, что пропавшими без вести всё ещё числятся три человека. Сейчас в поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники МЧС, полиции, СК и других структур.

Дамбу на золотодобывающем предприятии прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники артели. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия. В ходе аварии пострадал 31 человек, 17 из которых погибли.