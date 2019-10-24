СМИ: Трамп оказал давление на Зеленского за две недели до его инаугурации

По заявлению информированных источников, будущий глава Незалежной обсуждал со своим предвыборным штабом, как реагировать на требования Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся давлению со стороны лидера США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани за две недели до своей инаугурации и телефонного звонка, спровоцировавшего процедуру импичмента. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на три источника.

По заявлению информаторов, Зеленский на встрече по вопросам энергетики с членами предвыборного штаба обсуждал со своей командой вопрос о том, как реагировать на давление главы Белого дома, потребовавшего расследования в отношении газовой компании Burisma, где работал Хантер Байден.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной.

В этот же день Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание.