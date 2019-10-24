Россия улучшила показатели в рейтинге Doing Business и поднялась на 28-е место

Всемирный банк учёл три реформы, положительно повлиявшие на экономику Российской Федерации.

Россия улучшила показатели во всемирном рейтинге Doing Business — 2020, поднявшись с 31-го места на 28-е, это следует из доклада Всемирного банка.

По данным ВБ, показатели России помогли улучшить три реформы. Во-первых, это повышение корпоративной прозрачности для миноритарных инвесторов и ускорение возврата НДС. Во-вторых, развитие системы 1С в компаниях, что также облегчает налоговый учёт. В-третьих, положительное влияние на экономику оказало ускоренное подключение предприятий к системам электроснабжения.

В системе оценки Всемирного банка учитывается 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатёжеспособности (доступность процедуры банкротства).

В 2012 году, когда страна занимала 120-ю позицию в рейтинге, президент России Владимир Путин в майских указах поручил достичь 20-й строчки Doing Business к 2018 году, однако эти показатели до сих пор не достигнуты.