В Узбекистане из горла юноши достали иглу, которую он проглотил при чистке зубов

В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана хирурги достали из тела 19-летнего молодого человека швейную иглу, которую тот проглотил, пытаясь извлечь из зубов остатки пищи.

— Рентген и компьютерная томография выявили, что игла находится в шейном отделе позвоночника. Было принято решение срочно провести операцию по извлечению иглы, — цитирует РИА "Новости" представителя областного Минздрава.

Отмечается, что в истории медицинского центра это первая операция, проведённая при помощи электрооптического преобразователя, не затронув нервную и кровеносную системы.

Источник уточняет, что операция прошла успешно, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что в Омской области школьник проглотил иглу на одной из перемен.