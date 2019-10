Южнокорейская группа BTS в очередной раз побила мировой рекорд

Южнокорейская группа BTS стала рекордсменом, набрав миллион подписчиков на TikTok за кратчайшие сроки. Об этом сообщает Billboard.

Теперь в Книге рекордов Гиннесса есть отметка о том, что на К-pop группу подписался миллион фанатов всего за три часа и 31 минуту с момента их регистрации на платформе.

Это не первый раз, когда группе удалось установить рекорд. Совместное видео с певицей Холзи на песню Boy With Luv за 24 часа после премьеры набрало 74,6 миллиона просмотров на YouTube. До этого рекордсменом была K-pop группа Blаckpink c клипом Kill This Love, которую BTS обошла на целых 20 миллионов просмотров. На данный момент у видео порядка 590 миллионов просмотров.

Корейский бой-бенд образовался в 2013 году. Всемирную популярность коллектив обрёл после второго студийного альбома Wings, премьера которого состоялась в октябре 2016 года. BTS первыми среди южнокорейских звёзд достигли седьмой строчки в знаменитом американском чарте Billboard 200.

При этом, несмотря на популярность группы, её участникам всё-таки придётся пройти срочную службу в корейской армии.