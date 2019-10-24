В Якутии спасатели эвакуировали 15 человек с судов на замёрзшей реке Индигирка

В настоящий момент все люди вывезены на берег, плавсредства останутся в воде до того момента, пока не растает лёд.

В Якутии спасатели эвакуировали 15 человек с судов, вставших на замёрзшей реке Индигирка в Абыйском районе. Об этом сообщает Служба спасения Республики Саха.

Три плавсредства Ленского объединённого пароходства оказались заблокированными из-за раннего замерзания воды, на помощь им вылетел вертолёт Ми-8.

— 21 октября на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на 465-м км Индигирки из-за мелководья и начавшейся шуги встали на вынужденный отстой суда ПАО "ЛОРП", просят оказать помощь в эвакуации экипажа, — сообщили спасатели.

Суда были обнаружены в 138 км от посёлка Белая Гора. Экипаж вертолёта принял решение совершить посадку на подходящей площадке на берегу. В настоящий момент всех людей вывезли в Абыйский район.

Плавсредства останутся на реке до тех пор, пока не растает лёд.