В Амурской области главу сельской администрации задержали за получение взятки

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Он вымогал 200 тысяч рублей у местного жителя, который незаконно пользовался земельным участком.

В Амурской области сотрудники полиции задержали главу администрации Восточного сельсовета Октябрьского района по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По оперативным данным, он вымогал 200 тысяч рублей у местного жителя, который пользовался земельным участком без законных оснований, за то, чтобы глава сельсовета не принял меры по прекращению этого пользования.

Мужчина был задержан в момент получения денег и помещён в следственный изолятор. Ему было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение путём вымогательства взятки в крупном размере).

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