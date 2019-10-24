Посол РФ в США заявил, что конгресс начал представлять опасность "Азова"

Дипломат также выразил мнение, что игнорировать эту опасность становится всё сложнее.

Обращение американских конгрессменов с просьбой включить украинский батальон "Азов" в список террористических организаций является сигналом к тому, что законодатели осознают всю его опасность. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы, — заявил Антонов.

Дипломат также выразил мнение, что игнорировать эту опасность становится всё сложнее. Кроме того, Антонов заявил, что до Америки должны были дойти различные новости о проявлениях нацизма на Украине.

— Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать наконец соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии, — добавил Антонов.

Ранее в конгрессе потребовали признать "Азов" террористической организацией. Националисты в свою очередь оскорбились из-за подобных планов.