Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Родственники погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознали тела 15 жертв трагедии. Об этом журналистам сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
— Почти все погибшие опознаны, за исключением двух (найденных 22 октября. — Прим. Лайфа), — заявила Пастухова.
Медицинская помощь оказывается 21 пострадавшему, двое из которых получают её амбулаторно. По словам Пастуховой, в ближайшие дни начнутся выплаты семьям погибших.
Напомним, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. В настоящий момент в деле фигурирует 29 потерпевших.
21 октября суд арестовал директора артели и горного мастера прииска, где случилось ЧП.
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