Эксперты составили топ-10 российских городов для экскурсионных поездок осенью

Уточняется, что рейтинг практически не изменился с прошлого года. Туроператоры совершенствуют его, внося новые программы экскурсий.

Самыми популярными для россиян внутренними туристическими маршрутами осенью стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца и Калининград. Соответствующий рейтинг составила АТОР.

В топ-10 также вошли Великий Устюг, маршруты Серебряного ожерелья, автобусные туры выходного дня из Москвы.

Уточняется, что рейтинг практически не изменился с прошлого года. Туроператоры совершенствуют его, внося новые программы экскурсий.

Спрос на поездки остался прежним в сравнении с 2018 годом. Однако некоторые туроператоры говорят о росте на 5−7%. Наибольшей популярностью пользуются поездки на период ноябрьских праздников — в основном короткие и по традиционным маршрутам.

Ежегодного увеличения спроса ожидают на период школьных каникул. Однако из-за разницы программ в последнее время рамки этого периода сильно размываются.

Большая часть экскурсий стоит 12−15 тысяч рублей на три-четыре дня без учёта стоимости дорог. Ценовой критерий играет очень важную роль — по данным туроператоров, в настоящее время наибольшим спросом пользуются именно автобусные маршруты, где стоимость дороги входит в цену билета. Россияне всё меньше готовы отдавать деньги за экскурсию, до места проведения которой нужно ехать на поезде.