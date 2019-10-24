Китайские СМИ рассказали о факторе сдерживания США от нападения на Россию

По мнению китайских аналитиков, несмотря на распад СССР и многократное сокращение военного бюджета, Вашингтон продолжает опасаться Москву.

У Соединённых Штатов нет плана нападения на Россию, но лишь из-за наличия у Москвы стратегических ядерных сил, которые "вынуждают американцев держать порох сухим". Такое мнение приводят обозреватели китайского издания Sohu. Отмечается, что российские стратегические ядерные силы пребывают в полной боевой готовности, что является гарантом безопасности России.

— В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их ещё называют "секретом обеспечения мира", — пишет Sohu.

Согласно данным статьи, после распада СССР Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшей сверхдержавы. При этом располагает и по сей день всеми видами и средствами нанесения стратегических ударов — наземными, морскими и воздушными. Главенствующую роль среди них занимают ракеты наземного базирования.

— Россия — единственная страна в мире помимо США, обладающая такими возможностями, — говорится в материале.

Напомним, США обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а в феврале сообщили о выходе из соглашения в одностороннем порядке, несмотря на опровержения Москвы всех обвинений и предложений дальнейшего сотрудничества по договору. В следующем месяце в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД. В ответ на действия США президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

Как сообщал Лайф, позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что истинной причиной выхода США из ДРСМД является несоответствие договора целям Америки и стремление сдержать РФ и КНР.