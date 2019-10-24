Русской семье в Лондоне требуется такой дворецкий, как в сериале "Дживс и Вустер

Заплатят работнику щедро, согласно объявлению о вакансии, обещают от четырёх до шести тысяч евро.

На британском сайте для поиска работы богатая лондонская семья русского происхождения разместила весьма необычное объявление. Среди требований: владение русским, английским, французским, умение вести хозяйство и не только.

Одно из главных требований для кандидата является ознакомленность с сериалом "Дживс и Вустер". Работодатели, называющие себя поклонниками этого сериала, заверяют, что успешный кандидат должен обладать рядом характеристик и манер, присущих дворецкому Вустеру из указанной картины.

Также успешный соискатель должен уметь обращаться с детьми и любить их. Он должен обладать дипломатическими навыками, для урегулирования различных вопросов в школе, магазинах и салонах. Он также должен разбираться в еде, технологиях, географии, фильмах и сериалах и уметь аккомпанировать на музыкальных инструментах.

Заплатят такому работнику тоже щедро: семья обещает от четырёх до шести тысяч евро (от 284 до 427 тысяч рублей. — Прим. Лайфа).

Ранее эксперты назвали сферы деятельности, занятые в которых получают наибольшую среднюю зарплату по России. Рейтинг возглавила строительная сфера, где специалисты получают порядка 50 тысяч рублей.