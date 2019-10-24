В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки заблокировать работу популярного мессенджера Telegram на территории России никак не противоречат тому, что данной программой можно продолжать пользоваться. Об этом агентству РИА "Новости" сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
— Осуществляются (блокировки. — Прим. Лайфа), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом, — заявил Волин агентству.
Напомним, мессенджер Telegram является заблокированным в России с апреля 2018 года за невыполнение требований: государственный орган обязал предоставить ключи шифрования. Telegram ответил, что это невозможно по техническим причинам.
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