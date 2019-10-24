Адвокаты экс-главы Nissan настаивают на его невиновности: Дело сфабриковано

Карлос Гон был арестован за махинации при декларировании более $80 млн, после избрания меры пресечения ему предъявили серию других обвинений.

Адвокаты бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона настаивают на невиновности своего подзащитного. По их словам, доказательства по делу идут вразрез с аргументами, на основе которых против Гона было начато уголовное преследование.

— Дело было сфабриковано. Сторона защиты отвергает все вменяемые нашему клиенту обвинения и требует их снятия, — заявил глава группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронака на специальном брифинге в Токио.

Он сообщил, что защита уже направила в столичную прокуратуру соответствующее письмо с претензиями к представленным доказательствам. Хиронака также подтвердил, что судебные слушания по делу экс-главы Nissan должны начаться в апреле 2020 года.

Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Греаг Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что он не задекларировал должным образом 9 млрд иен (более $80 млн), заработанные на посту председателя совета директоров Nissan в период 2010−2018 гг. Позже токийская прокуратура предъявила ему ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault.