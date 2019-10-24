В Кузбассе медведь убил охотника и напал на его сына. Тот спасся на дереве

Мужчина успел выстрелить в дикого зверя из охотничьего оружия. Тогда он ещё не знал, что отец уже погиб.

Медведь задрал 64-летнего охотника и попытался напасть на его сына, который с приятелем пришёл искать отца в лесу Топкинского района Кемеровской области. Мужчинам удалось отбиться от косолапого и вызвать подмогу.

— Утром 22 октября мужчина пошёл в лес, взяв с собой охотничье ружьё мелкого калибра. Поскольку в назначенное время он не вернулся домой, сын со знакомым отправились его искать. В лесном массиве они увидели медведя, приближавшегося к ним. Сын потерпевшего выстрелил в животное из охотничьего оружия, и они успели забраться на дерево, — рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Уже с деревьев мужчины позвонили спасателям. При этом они не понимали, жив ли хищник, поэтому дожидались спасения наверху. Приехавшие охотоведы нашли медведя убитым, неподалёку лежало тело 64-летнего охотника. По версии следствия, он умер от ран, характерных при нападении дикого животного.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, выясняется точная причина смерти мужчины и наличие у него разрешения на охоту. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Карелии медведь напал на дрессировщика в цирке прямо во время представления. Нападение сняли на видео зрители шоу. Очевидица рассказала подробности произошедшего.