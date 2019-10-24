Военная полиция РФ заняла господствующую высоту на турецко-сирийской границе

Здесь российские военные вместе с сирийскими пограничниками будут следить за выводом курдских отрядов из Кобани.

Господствующая высота в районе приграничного сирийского города Айн-аль-Араба, известного также под курдским названием Кобани, отныне под контролем российской военной полиции. Об этом сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий, уточнив, что до турецкой территории от данного места — около двух километров.

— База располагается на погранзаставе. С неё хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города, — приводит слова российского военного РИА "Новости".

Как подчеркнул Серицкий, на высоте установлен форт, оборудованный вышкой связи. Также с его территории российские военные совместно с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения из приграничной территории.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Анкары.

Однако позднее в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.