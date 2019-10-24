Опознаны тела всех погибших при прорыве дамб на золотом прииске в Сибири

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Родственники опознали ещё двух погибших в результате прорыва дамб золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Таким образом, подтверждены личности всех 17 жертв трагедии.

— На настоящий момент родственниками опознаны все 17 погибших, — сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Пять дамб золотодобывающего предприятия прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники артели. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия. В ходе аварии пострадал 31 человек, 17 из которых погибли. Поиски пропавших без вести продолжаются.

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