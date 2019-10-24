Составлен список богатейших женщин России

У лидеров в распоряжении — более миллиарда долларов. В первой пятёрке нет женщин с капиталом менее полмиллиарда долларов.

Журнал Forbes составил очередной рейтинг богатейших женщин России и раскрыл размер их активов. Лидер топа не менялся на протяжении семи лет — список возглавляет жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Елена Батурина является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — "Интеко". Состояние предпринимательницы за минувший год не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.

На втором месте, как и годом ранее, находится основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Она владеет активами на миллиард долларов. На третьем месте супруга основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука Татьяна. Её состояние составляет 600 миллионов долларов. В топ-5 также попали бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (около $600 миллионов) и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева ($550 миллионов).

Интересно, что состояние Татьяны Бакальчук, занявшей в этом рейтинге второе место, год назад оценивалось "всего" в 600 миллионов рублей, то есть почти вдвое меньше, чем в этом.