Германия потеряла свыше $100 млрд из-за антироссийских санкций

Депутаты бундестага потребовали от правительства компенсации убытков для немецкого бизнеса.

Общий ущерб экономики Германии после введения ею в 2014 году антироссийских санкций составил больше 100 миллиардов долларов. Об этом "Известиям" сообщил член комитета Бундестага ФРГ по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Гердт.

Как отметил немецкий парламентарий, основной ущерб от санкционной политики Запада в отношении России понесли малые и средние предприниматели Германии. Гердт убеждён, что правительство, вводившее подобные ограничения, должно было предусмотреть подобное развитие событий, а потому и должно разработать механизм компенсаций немецкому бизнесу.

— По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики. В частности, речь идёт об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям, — рассказал политик.

Как сообщал Лайф, ранее немецкие СМИ рассказали об обратном эффекте санкций против России. По их данным, из-за введения ограничений в отношении России Германия ежемесячно теряет 667 миллионов долларов из-за антироссийских санкций.