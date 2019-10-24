"Аэрофлот" оштрафовали на 100 тысяч за задержку рейса Белгород — Москва

Авиакомпанию "Аэрофлот" по требованию Белгородской транспортной прокуратуры оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку рейса из аэропорта Белгорода в Москву.
— Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с задержкой рейса ПАО "Аэрофлот" в аэропорту Белгорода, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Отмечается, что в июле 2019 года авиакомпания из-за технической неисправности самолёта задержала отправление рейса Белгород — Москва более чем на три часа. При этом компания не предоставила резервное воздушное судно.
Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" оштрафовали почти на 300 тысяч за задержки при выдаче багажа.
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