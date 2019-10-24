В Сбербанке назвали домыслами сообщения об очередной утечке данных клиентов

Ранее СМИ заявили, что на теневом ресурсе выставлена на продажу база с данными паспортов, номерами телефонов и информацией по кредитам миллиона человек.

Сообщения ряда СМИ об утечке в Интернет данных миллиона клиентов Сбербанка являются домыслами. В этом заверили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

— Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее, — подчеркнули в Сбербанке в беседе с ТАСС. — Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов.

Ранее сегодня "Коммерсант" сообщил, что на одном из теневых ресурсов была выставлена на продажу база персональных данных миллиона клиентов банка. Издание утверждает, что в базе содержится информация из паспортов, номера телефонов, сумма остатка или задолженности тех клиентов Сбербанка, у которых есть кредиты или кредитные карты.