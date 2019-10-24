Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

Арестованный утверждает, что один сотрудник поставил его на колени, а второй приставил к голове оружие, однако мотивы тюремщиков он не раскрыл.

Обвиняемый в шпионаже против России американец Пол Уилан пожаловался на угрозы от сотрудника СИЗО "Лефортово", в котором он находится под стражей. Он утверждает, что охранник приставлял к его голове пистолет.

— Я требую отвода прокурора из процесса. Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет, — приводит слова Уилана ТАСС.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Также у Уилана нашли документы, содержащие гостайну, ему грозит до 20 лет лишения свободы.