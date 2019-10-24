Бомбардировщик ВВС США отработал атаку на базу Балтфлота России

Огромный самолёт поднялся в воздух с авиабазы Файрфорд в Великобритании и сымитировал удар по Калининградской области.

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтийского флота ВМС РФ под Калининградом. Карту с маршрутом полёта публикует сервис мониторинга воздушного движения PlaneRadar на Twitter.

Известно, что бортовой номер самолёта 61-0025, а позывной Brig01. Он взлетел с авиабазы Файрфорд в Великобритании, облетел Калининградскую область с моря, а затем направился в Литву.

Месяц назад стало известно о другом случае подобных учений. В сентябре американский оборонный журнал The National Interest опубликовал данные об отработке удара по Балтийску, совершённом в марте. В Минобороны РФ заявили, что Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных планов.