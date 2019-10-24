Бомбардировщик ВВС США отработал атаку на базу Балтфлота России

15:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 23, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США🇺🇸( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтийского флота ВМС РФ под Калининградом. Карту с маршрутом полёта публикует сервис мониторинга воздушного движения PlaneRadar на Twitter.
Известно, что бортовой номер самолёта 61-0025, а позывной Brig01. Он взлетел с авиабазы Файрфорд в Великобритании, облетел Калининградскую область с моря, а затем направился в Литву.
Месяц назад стало известно о другом случае подобных учений. В сентябре американский оборонный журнал The National Interest опубликовал данные об отработке удара по Балтийску, совершённом в марте. В Минобороны РФ заявили, что Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных планов.
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