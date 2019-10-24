Врач объяснила, почему опасно пить кофе натощак

Под ударом оказываются желудочно-кишечный тракт, нервная система и сердце, предупреждает гастроэнтеролог.

Любителям выпить чашечку кофе вместо завтрака грозят серьёзные проблемы со здоровьем, а для гипертоников такая привычка и вовсе может обернуться инфарктом или инсультом. О том, с чем это связано, рассказала гастроэнтеролог Мария Бадалян.

— Пить кофе натощак, растворимый, да ещё и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. Употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом, — рассказала врач "Вечерней Москве".

Ситуация усугубляется, если кофеман страдает желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем. Кроме проблем с желудочно-кишечным трактом такая привычка сулит и расстройства нервной системы.

Бадалян признала, что напиток может быть полезен для людей с пониженным давлением. Если же кофеман — гипертоник, привычка очень плохо отразится на его здоровье. Опасность заключается в том, что человек может даже не знать о проблемах с давлением и пить утренний кофе натощак в ущерб здоровью. Спустя некоторое время такой человек может заработать инфаркт или инсульт.

Ранее врач предупредил, что кофе повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ в сезон простуд.