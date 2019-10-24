В Туле школьник насмерть отравился газом из баллончика

По факту гибели ребёнка следственные органы проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возле одной из школ посёлка Ленинский, входящего в городской округ Тулы, найдено тело 12-летнего ребёнка. Следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, ученик скончался от отравления неизвестным веществом. По версии следствия — надышавшись газом из баллончика.

— Прокуратурой Тульской области организовано проведение проверки деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщила корреспонденту местного портала Myslo старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего. Точную причину гибели ребёнка предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

Ранее Лайф писал о трагической смерти 14-летней школьницы из Уфы. По версии следствия, девочка также могла отравиться газом из баллончика.