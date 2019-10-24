Двух дебоширов сняли с рейса Новосибирск — Пхукет прямо перед вылетом

Когда экипаж лайнера принял решение об отказе в перелёте нарушителям, те начали сопротивляться.

Двух пьяных мужчин не пустили на самолёт, который готовился к вылету по рейсу Новосибирск — Пхукет. Поводом стало их неадекватное поведение. Дебоширы вели себя вызывающе, матерились.

— По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экипаж самолёта принял решение снять дебоширов с рейса. Когда прибыли полицейские, нарушители общественного порядка не подчинились их требованиям и отказались от медицинского освидетельствования. На мужчин составили административные протоколы. Материалы переданы в суд.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт рейсом Москва — Пхукет экстренно приземлился в Ташкенте, причиной этого тоже стал дебошир.