Африканских лидеров в Сочи накормили пельменями и оливье

А казачий хор исполнил для них "Ах ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней".

Лидерам африканских государств на экономическом саммите в Сочи накануне на ужин подали русские блюда и закуски. С меню для президентов ознакомился корреспондент Лайфа.

Оливье

Пельмени

Клюквенный щербет

Cтейк из лосося с брокколи

Утиная ножка с баклажаном

Шоколадный торт

Высокопоставленных гостей развлекал ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", хор "Кубанская казачья вольница", артисты балета "Тодес". Антонина Васенина исполнила арию "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь" вместе с хором Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко, кубанский симфонический оркестр сыграл "Богатырские ворота". Кроме того, для африканских лидеров спели "Ах ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней".

— Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступления наших артистов, душу России, русского народа. И мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к Африке, — обратился к коллегам президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.

Сегодня в Сочи проходит экономический форум. Лайф вёл прямую трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина с официальными делегациями 12 стран, а также пленарного заседания.