Африканских лидеров в Сочи накормили пельменями и оливье

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Фото © Pixabay

А казачий хор исполнил для них "Ах ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней".

<p>Фото: ©L!FE</p>

Лидерам африканских государств на экономическом саммите в Сочи накануне на ужин подали русские блюда и закуски. С меню для президентов ознакомился корреспондент Лайфа.

  • Оливье
  • Пельмени
  • Клюквенный щербет
  • Cтейк из лосося с брокколи
  • Утиная ножка с баклажаном
  • Шоколадный торт

<p>Фото: ©L!FE</p>

Высокопоставленных гостей развлекал ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", хор "Кубанская казачья вольница", артисты балета "Тодес". Антонина Васенина исполнила арию "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь" вместе с хором Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко, кубанский симфонический оркестр сыграл "Богатырские ворота". Кроме того, для африканских лидеров спели "Ах ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней".

— Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступления наших артистов, душу России, русского народа. И мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к Африке, — обратился к коллегам президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.

Сегодня в Сочи проходит экономический форум. Лайф вёл прямую трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина с официальными делегациями 12 стран, а также пленарного заседания.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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