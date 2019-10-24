Африканских лидеров в Сочи накормили пельменями и оливье

Лидерам африканских государств на экономическом саммите в Сочи накануне на ужин подали русские блюда и закуски. С меню для президентов ознакомился корреспондент Лайфа.
- Оливье
- Пельмени
- Клюквенный щербет
- Cтейк из лосося с брокколи
- Утиная ножка с баклажаном
- Шоколадный торт
Высокопоставленных гостей развлекал ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", хор "Кубанская казачья вольница", артисты балета "Тодес". Антонина Васенина исполнила арию "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь" вместе с хором Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко, кубанский симфонический оркестр сыграл "Богатырские ворота". Кроме того, для африканских лидеров спели "Ах ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней".
— Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступления наших артистов, душу России, русского народа. И мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к Африке, — обратился к коллегам президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании.
Сегодня в Сочи проходит экономический форум. Лайф вёл прямую трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина с официальными делегациями 12 стран, а также пленарного заседания.