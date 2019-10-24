Путин заявил, что Россия будет активнее сотрудничать со спецслужбами из Африки

Российский лидер уверен, что терроризм, экстремистская идеология, пиратство и преступность тормозят развитие африканского континента.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет плотнее сотрудничать со спецслужбами африканских стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Такие планы глава государства озвучил на саммите "Россия — Африка" в Сочи.

— Считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией, — цитирует Путина ТАСС.

Президент также напомнил, что многие страны на севере Африки до сих пор дестабилизированы последствиями "арабской весны".

— В этом регионе, а также в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском Роге действуют многочисленные террористические организации, — добавил Путин.

Форум "Россия — Африка" открылся накануне. Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам задолженность в размере 20 миллиардов долларов.