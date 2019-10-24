Виновник аварии с 8 пострадавшими в Петербурге был в розыске за взятку

За рулём легковой машины он решил проскочить перекрёсток на красный и в результате толкнул кроссовер в людей.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автомобилями в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадало восемь человек: семь пешеходов и женщина-водитель.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД". В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии, — сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает ТАСС, выяснилось, что предполагаемый виновник аварии был в федеральном розыске за взятку — он пытался подкупить полицейского в Ярославской области. К тому же, являясь гражданином Киргизии, он ещё и нарушил миграционное законодательство. Мигрант задержан.

Судя по видео с камер наблюдения, 33-летний водитель "фольксвагена" попытался проскочить на красный сигнал светофора и врезался в "рено".