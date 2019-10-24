Заразившихся гаффской болезнью под Тюменью подключили к искусственной почке

Родственников больных предупредили, что их можно посещать только один раз в две недели.

В Тюменской области двоих жителей деревни Ачир, отравившихся рыбой, подключили к аппарату искусственной почки. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое.

— Передаётся и такая информация, что через три недели их отключат от аппарата, даже если не будет улучшений, — приводит URA.ru слова депутата думы Тобольского района и главы думы МО "Ачирское сельское поселение" Халима Маметова.

Он добавил, что родственникам пострадавших разрешили посещать больных не чаще одного раза в две недели. При этом отметил, что пока нет официальной информации по данному вопросу.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о госпитализации трёх жителей Ачиры — членов одной семьи. Все пациенты заражены опасной гаффской болезнью. Впоследствии в медицинское учреждение города Тобольска было направлено ещё три человека с теми же симптомами.

Болезнь развивается из-за употребления в пищу заражённой рыбы. В течение трёх суток у заболевших наблюдаются признаки пищевого отравления, однако затем начинаются судороги, острые мышечные боли. В конечном счёте отказывают почки и печень. Заболевание оканчивается смертью в 1–2% случаев.