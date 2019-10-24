Дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" ВКС России переброшены в Сербию

Современные российские комплексы впервые примут участие в военных учениях за рубежом.

Дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" и батарея "Панцирь-С" ВКС России переброшены в Сербию для участия в масштабных международных военных учениях "Славянский щит — 2019". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, это станет первым участием современных российских ЗРК в учениях за границей.

— Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит — 2019", — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что С-400 и "Панцирь-С" будут развёрнуты на сербской авиабазе Батайница. Задачей российско-сербской группировки ПВО станет противовоздушная оборона района проведения учений. Также зенитчики отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение воздушных целей условного противника.

Отметим, учения "Славянский щит — 2019" состоят из двух этапов. Первый прошел ещё в сентябре в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.

Как сообщал Лайф, ранее военные ВВО произвели учебные стрельбы из ракетных комплексов С-400 "Триумф" на полигоне Телемба в Бурятии.