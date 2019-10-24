Названа цена самой дорогой съёмной квартиры в Москве

Самое дорогое съёмное жильё в Москве стоит три с половиной миллиона рублей в месяц и находится в отеле Radisson на Кутузовском проспекте (гостиница "Украина"). В роскошных пятикомнатных апартаментах есть собственная SPA-зона.
— На 280 квадратных метрах располагаются гостиная, кухня-столовая, две гостевые комнаты с санузлами и хозяйский блок, который состоит из кабинета, спальни, гардеробной комнаты и SPA-зоны. Интерьер выполнен в светлых тонах, в модном скандинавском стиле, мебель изготовлена на заказ из экологически чистых материалов, — сообщает пресс-служба федерального портала "Мир квартир".
Также будущий жилец сможет пользоваться всей инфраструктурой и гостиничным сервисом. Пока самая дорогая квартира в Москве пустует. Объявление о сдаче висит уже полгода.
На втором месте четырёхуровневая квартира в элитном доме в 1-м Зачатьевском переулке. Её аренда обойдётся в 3,2 миллиона рублей в месяц. За эту цену щедрый жилец получит зимний сад с выходом на террасу, спортзал, комнаты с санузлами и гардеробными.
Тройку замыкает отреставрированный особняк в стиле московского модерна в Барыковском переулке. В доме есть камин, а также вся техника, но некоторые предметы интерьера съёмщику придётся приобрести самостоятельно — особняк обставлен частично. Аренда стоит три миллиона рублей ежемесячно.
Ранее стало известно, что самая крупная сделка на столичном рынке недвижимости за первый квартал 2019 года составила 724,6 миллиона рублей.
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