Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

Требование в десять тысяч рублей было удовлетворено лишь частично. Мужчине присудили три тысячи.

В городе Снежинске в Челябинской области суд встал на сторону истца, который потребовал с соседки компенсации за причинённые неудобства. По словам мужчины, она, её муж и гости постоянно курили на балконе, из-за чего он не мог открывать окна у себя. Детали дела раскрываются на сайте городского суда.

Дело в том, что семья любителей покурить проживает этажом ниже. Соответственно, весь дым поднимается к открытым окнам наверху.

— В результате курения истец и члены его семьи вынуждены держать окна квартиры закрытыми, испытывая дискомфорт как от табачного дыма, так и от невозможности проветривания квартиры, — рассказали в суде.

Соседка просила отказать в иске, объясняя, что, хоть квартира и принадлежит ей, курить она перестала три месяца назад, а дымят на лоджии её супруг, родственники и гости. Суд решил, что это не оправдание. Её обязали выплатить соседу три тысячи рублей, хотя и снизили сумму запрошенной компенсации с десяти тысяч. Решение суда пока в законную силу не вступило. Его можно обжаловать.

С начала месяца в России вступил в силу "закон о курении на балконах", однако он направлен не на обеспечение комфорта соседей, а на противопожарную безопасность. И через несколько дней житель Ставропольского края первым в России получил штраф в 4000 рублей за курение на балконе. Брошенный им окурок стал причиной пожара.

А греческий остров Астипалея вовсе получил официальный сертификат, согласно которому на нём вообще запрещено курить.