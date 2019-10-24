Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

Сам глава государства в июльском интервью газете Financial Times признавался, что мысли о преемнике занимают его с тех самых пор, как он стал президентом, — с 2000 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждён, что думать о преемнике Владимира Путина пока рано: страна находится в начальной стадии президентского цикла, а до следующих выборов ещё далеко. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

— Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь, — указал представитель Кремля.

Отметим, что сам Владимир Путин в июльском интервью газете Financial Times признался, что задумывается о возможном преемнике уже с тех самых пор, как стал президентом, — с 2000 года.

Этот вопрос российский лидер комментировал и ранее, например в ходе прямой линии. Путин выступил за то, чтобы в нашей стране подросло новое, молодое поколение управленцев, которые "будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".