В Кремле прокомментировали задержание Билалова в США

Российский бизнесмен был взят под стражу за нарушение правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.

История с задержанием в США бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова не находится в компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли российские власти добиваться экстрадиции Билалова.

— Вы знаете, там есть определённые контакты с тем, чтобы получить информацию. Это всё-таки гражданин Российской Федерации. Какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции Администрации Президента и Кремля, — объяснил Песков.

Ранее стало известно, что Ахмед Билалов был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной службы в Санни-Айлс-Бич, где он проживал с супругой и грудным ребёнком. Посольство РФ в США направило запрос в Госдепартамент США с требованием прояснить ситуацию. Оказалось, что задержание россиянина связано с нарушением правил пребывания по неиммиграционной визе.