Сомнолог рассказал, кому грозит синдром старой ведьмы и как его побороть

В этом состоянии человек просыпается и с ужасом осознаёт, что кто-то или что-то его "обездвижило".

В состояние сонного паралича, который в народе называют синдромом старой ведьмы, могут впасть даже здоровые люди в ряде случаев. Катализаторами данного расстройства являются сильный стресс, бессонница, приём психотропных веществ, нарушение режима дня, наследственные факторы и гормональный сбой.

Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, что это связано с нарушением регуляции цикла "сон — бодрствование". По его словам, в состоянии сонного ступора у человека отсутствует мышечный тонус, а мозг активен, поэтому он чувствует себя парализованным.

— Кстати, отсюда и исходят истории про всяких леших и домовых, "обездвиживающих" проснувшегося. Человек якобы чувствует, что в углу кто-то сидит, но посмотреть туда не может из-за того, что ещё не может двигаться. У многих в этот момент случаются визуальные и слуховые галлюцинации, — объяснил он в беседе с Aif.ru.

Впавшим в состояние ступора Бузунов советует не нервничать, сначала подвигать глазами и погримасничать. После этого синдром старой ведьмы отступит. Он также призывает обратиться к врачу, если такое состояние наблюдается часто. Он порекомендует наладить режим сна и бодрствования, выполнять расслабляющую гимнастику, исключить алкоголь и не переутомляться.

Ранее врачи рассказали, что хронический недосып — причина многих проблем со здоровьем. По их словам, особое внимание отдыху стоит уделить женщинам. Невыспавшиеся дамы быстрее поправляются и страдают ожирением.