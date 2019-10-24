Двум сёстрам Хачатурян продлили запрет на определённые действия

Заседание прошло в закрытом режиме, представителей прессы пустили на съёмку только во время оглашения решения.

Мосгорсуд продлил до конца года срок предварительного следствия по делу об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца на Алтуфьевском шоссе столицы.

В прошлом году в России была введена новая мера пресечения в виде запрета на определённые действия, именно её теперь продлили сёстрам Ангелине и Крестине. Она будет действовать ещё два месяца, до 28 декабря. Обвиняемым в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Недавно племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен собрал пресс-конференцию, где заявил, что сёстры спланировали убийство отца.

Как ранее сообщал Лайф, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу — анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

Мария ранее была признана психически невменяемой. Сообщалось, что её будут судить отдельно.