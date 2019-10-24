Двум сёстрам Хачатурян продлили запрет на определённые действия

Мосгорсуд продлил до конца года срок предварительного следствия по делу об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца на Алтуфьевском шоссе столицы.
В прошлом году в России была введена новая мера пресечения в виде запрета на определённые действия, именно её теперь продлили сёстрам Ангелине и Крестине. Она будет действовать ещё два месяца, до 28 декабря. Обвиняемым в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.
Недавно племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен собрал пресс-конференцию, где заявил, что сёстры спланировали убийство отца.
Как ранее сообщал Лайф, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу — анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.
Мария ранее была признана психически невменяемой. Сообщалось, что её будут судить отдельно.
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