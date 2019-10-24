Трамп заявил, что не знает временного поверенного в делах США на Украине

Американский лидер всё так же утверждает, что не предлагал "услугу за услугу" Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Билла Тейлора, исполняющего обязанности посла США на Украине, который давал показания в рамках обсуждения конгрессом вероятности импичмента главы Белого дома.

— Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора, которого я не знаю, в показаниях перед конгрессом, — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Он заверил, что не предлагал Украине "услугу за услугу" — помощь в обмен на расследование против сына Джозефа Байдена.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной.

Позже исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор был вызван в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Он сообщил, что, по его пониманию, Трамп был готов провести переговоры с Зеленским только в том случае, если власти Киева инициируют расследование в отношении компании Burisma, фигурирующей в деле Байдена.