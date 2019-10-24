Трамп заявил, что не знает временного поверенного в делах США на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Билла Тейлора, исполняющего обязанности посла США на Украине, который давал показания в рамках обсуждения конгрессом вероятности импичмента главы Белого дома.
— Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора, которого я не знаю, в показаниях перед конгрессом, — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".
Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
Он заверил, что не предлагал Украине "услугу за услугу" — помощь в обмен на расследование против сына Джозефа Байдена.
Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной.
Позже исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор был вызван в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. Он сообщил, что, по его пониманию, Трамп был готов провести переговоры с Зеленским только в том случае, если власти Киева инициируют расследование в отношении компании Burisma, фигурирующей в деле Байдена.
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